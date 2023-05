Oft zögen Anträge sich über anderthalb Jahre hin, statt wie vorgesehen drei Monate. Die ständige Ungewissheit, wie es weiter gehe, wie Bescheide am Ende ausfielen, und die dauernde Sorge ihrer Schützlinge, all das zehre an ihren Nerven. Denn sie müsse die Sorgen oft auffangen, trösten und könne die behördlichen Prozesse am Ende doch kaum beeinflussen. Sie wünscht sich, dass die Zusammenarbeit besser läuft. Momentan, sagt sie, habe sie manchmal den Eindruck, für die Behörden ein Störfaktor zu sein.