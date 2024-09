Ähnlich äußerte sich Magdeburgs Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger (CDU). Grundsätzlich gehöre das Gelände am Eulenberg Intel. Dem sei eine intensive Suche nach Potenzialflächen in Europa vorausgegangen. "Für mich wäre es unlogisch, das Gesamtinvest abzusagen, auch in Bezug auf die geopolitische Lage", so Stieger.