Der US-Chiphersteller Intel hat vom Landesverwaltungsamt die erste wichtige Genehmigung für den geplanten Bau seiner Halbleiterfabrik in Magdeburg erhalten. Wie die Behörde mit Sitz in Halle am Montag mitteilte, kann der Konzern alle beantragten Haupt- und Nebengebäude für das Werk errichten.