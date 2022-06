Bei so viel Zuspruch zeigte sich dann auch Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sehr zufrieden: "Die Abstimmung war ja in den meisten Fällen als einstimmig sowieso. Es gab bei zwei Punkten geringfügige Enthaltungen, was die [Stadträte] vorher angekündigt haben. Und sie haben das so deklariert, das soll ein Signal sein, dass man noch was besser machen soll in bestimmten Punkten. Im Großen und Ganzen ist das eine fantastische Mehrheit, die sich hier mit der ganz großen Stadtratsmehrheit dahinterstellt und auch die Hoffnung damit verbindet, dass die Stadt Magdeburg mit der Investition in eine neue Dimension vorstößt und von daher kann man nicht meckern über diese Entscheidung.“

Ein Fabrikgelände auf einem computeranimierten Bild. So oder so änhlich könnte die Fabrik aussehen. Bildrechte: Intel Corp.