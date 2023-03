Die letzten Bewohner des Eulenbergs lebten im Neolithikum, also in der Jungsteinzeit. Es ist jene Epoche in der die Jäger und Sammler zu Hirten und Bauern wurden. Die Börde schien somit schon damals ideale Bedingungen für Ansiedlungen zu bieten, wie auch heute für Intel. Archäologin Dr. Susanne Friedrich ist bewegt, weiß aber auch, dass die Zeit drängt. Bis zum Sommer will die Archäologin mit ihrer Arbeit in Magdeburg fertig sein.

Verhandlungen in Berlin zu Intel-Förderung gehen voran

Während die Archäologen bei Magdeburg weiter nach Überresten menschlicher Siedlungsspuren forschen, wird in Berlin verhandelt. Auch die Landesregierung wird zu bestimmten Gesprächen angefragt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) kündigte an, dass die Bundesregierung nach finanziellen Mitteln im Bundeshaushalt suche, um die Förderlücke für die Großansiedlung zu schließen. Der US-Chip-Konzern hält nach Medienberichten staatliche Zuschüsse von fast zehn Milliarden Euro für notwendig. Bislang soll der Bund 6,8 Milliarden Euro zugesagt haben. Den fehlenden Betrag aufzubringen, sei keine leichte Übung, sagte Habeck MDR SACHSEN-ANHALT. Die Ansiedlung habe aber größte Priorität.

Das sind sehr konstruktive Gespräche, um das Projekt in Magdeburg auch erfolgreich weiterzuführen. Benjamin Barteder Intel-Sprecher

Intel-Sprecher Benjamin Barteder begrüßte im MDR die Bereitschaft der Bundesregierung, die Fördermilliarden für die geplante Chip-Fabrik in Magdeburg zu erhöhen. Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei InteI-Unternehmenssprecher Benjamin Barteder begrüßte die Ankündigung des Wirtschaftsministers und sagte im MDR-Interview: "So ein Projekt ist natürlich langfristig geplant und wir arbeiten jetzt mit den Regierungspartnern zusammen, um eine Lösung zu finden, um diese Kostenlücke zu schließen." Man schätze den Austausch, so Barteder weiter. Es seien sehr konstruktive Gespräche, um das Projekt in Magdeburg auch erfolgreich weiterzuführen.