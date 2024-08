16 Spaten ragen unter der heißen Freitagssonne aus einem Häufchen Sand südlich von Magdeburg. Fast jeder anwesende Politiker drängt sich auf das Foto – obwohl der Anlass an sich reichlich unspektakulär ist. Der symbolische Beginn für den Ausbau der Landesstraße 50. Von der A14-Abfahrt Wanzleben bis nach Schleibnitz sollen 1,2 Kilometer Strecke vierspurig ausgebaut und um einen Radweg erweitert werden. Die Straße führt nämlich direkt zum Eulenberg und damit zum künftigen Intel-Standort. Für vier Millionen Euro – so viel bekommen einige Landkreis im ganzen Jahr für ihr Straßennetz – wird die L50 ausgebaut.

Am Ende der Sackgasse

Ganz am Ende dieser Baustelle, direkt am Dorf Schleibnitz, stehen Ansgar Laame und Annalisa Schulte an ihrem Erdbeerfeld. Seit 2002 bauen sie rund um das Dorf Kartoffeln, Rüben oder Getreide an. Die beiden wurden von der Sperrung überrascht. "Als ich am Montagabend vom Feld wieder reinkam, habe ich auf einmal die Schilder gesehen", sagt Ansgar Laame. Bildrechte: MDR/Astird Pawassar

Viele Kunden kommen normalerweise direkt über die L50 an den Verkaufsstand des Paares, über den kurzen Weg aus Magdeburg. Rund 50 von Laames 270 Hektar Ackerfläche liegen hinter der frisch eingerichteten Sperrung. Er fragt sich, wie er in den kommenden 14 Monaten an seine Kürbis- und Kartoffelfelder kommen soll, denn so lange wird die Straße gesperrt. Informationen dazu hat er noch nicht bekommen.

"Plan B brauchen wir nicht"