Die Städtischen Werke Magdeburg (SWM) wollen auch dann ein Elbewasserwerk bauen, wenn sich der US-Konzern Intel nicht in zwei Jahren in der Landeshauptstadt ansiedeln sollte. "Wir werden mit unseren Partnern an dem Wasserwerk festhalten", sagte SWM-Geschäftsführer Thomas Pietsch MDR SACHSEN-ANHALT. Derzeit werde bereits nach einer geeigneten Fläche gesucht. Als Standort sind laut Pietsch die Elbwiesen am südlichen Ortsausgang von Magdeburg in Richtung Schönebeck im Gespräch.