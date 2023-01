Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin verhandelt weiter mit dem US-Chipkonzern Intel über die finanzielle Förderung der Ansiedelung in Magdeburg. Das geht aus einer Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann an das Ministerium hervor. Zuvor hatte unter anderem das Nachrichtenmagazin "DER SPIEGEL" berichtet, dass die Bundesregierung höhere Subventionen für die Mega-Fabrik ablehne.