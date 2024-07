Der Baubeginn von Intel in Magdeburg könnte den Fachkräftemangel im Handwerk in der Region deutlich verschärfen. Ähnliche Erfahrungen habe man seinerzeit bei Volkswagen in Wolfsburg gemacht, sagte der Präsident des Handwerkstages Sachsen-Anhalt, Uwe Runge, MDR SACHSEN-ANHALT.