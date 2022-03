Zehntausende Jobs entstehen

Intels Investitionsplan für das Werk in Magdeburg Bildrechte: Intel Nach Angaben von Intel-Chef Pat Gelsinger sollen rund 10.000 neue Jobs entstehen. Dazu sollen mehrere Tausend Arbeitsplätze bei Zulieferern kommen. Intel will in einem ersten Schritt mehr als 33 Milliarden und langfristig bis zu 80 Milliarden Euro in der EU investieren, 17 Milliarden davon in Magdeburg. Zum Vergleich: Für die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg wird mit rund 5,8 Milliarden Euro nur ein Bruchteil der Investitionssumme veranschlagt.

Nach Angaben von Branchenkennern handelt es sich um die größte Chip-Fabrik in Europa und die größte Firmenansiedlung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten. Über die mögliche Ansiedlung einer so genannten "Giga-Fabrik" wurde bereits seit Monaten heftig spekuliert. Der gigantische Komplex soll im Südwesten von Magdeburg, im Gewerbegebiet Eulenberg, an der Grenze zum Landkreis Börde, entstehen. Das Areal umfasst circa 450 Hektar.

Hier will Intel bauen: Gewerbegebiet Eulenberg im Süden Magdeburgs. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Hier sollen zunächst zwei Halbleiterfabriken entstehen. Die Planungen beginnen laut Intel unmittelbar. Mit dem Bau will das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 beginnen, der Produktionsstart ist für 2027 geplant. Langfristig sollen die zwei Fabriken zu einer Megafabrik mit bis zu acht zusammenhängenden Fabriken ausgebaut werden.

Standort zwischen VW und Tesla