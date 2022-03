Kommentar Von der Stadt des Schwermaschinenbaus zum "Silicon Junction"

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

"Magdeburg is the Silicon Junction." Das sagte Intel-Chef Pat Gelsinger in seinem Online-Statement zur geplanten Großinvestition vor den Toren der Stadt. Für Intel wird Magdeburg also der Knotenpunkt für das europäische "Chip-Ökosystem" des Unternehmens. Gelsinger sprach von einem Meilenstein der Firmengeschichte. Welche Folgen hat diese Reindustrialisierung der Region – Überlegungen dazu von Uli Wittstock.