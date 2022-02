Computerchips Chipfabrik von Intel soll nach Magdeburg kommen

Intel will in Europa eine riesige Chipfabrik bauen. Zuvor hatte sich das Unternehmen drei Standorte in Deutschland angeschaut: Magdeburg, Dresden und die bayrische Kleinstadt Penzing. Jetzt hat der Chiphersteller sich für die Neuansiedlung in Magdeburg entschieden.