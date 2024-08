Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie sehe das gesamte Agieren der Landesregierung mit der Standortentscheidung Intel sehr kritisch. "Ich bin unsicher darüber, ob es an Unwissenheit, Unvermögen oder bewusster Intransparenz liegt. Man muss von letzterem ausgeben. Das ist höchst verantwortungslos." Die Linksfraktionschefin betonte, es gehe um viel Geld, nicht nur von der Landeshauptstadt, auch von der Landesregierung. Politik könne nicht allein auf Hoffnung aufbauen.

Anders als AfD und Linke sieht die Oppositionspartei Bündnis 90/Die Grünen die Intel-Pläne optimistisch. Landesfraktionschefin Cornelia Lüddemann verwies auf die Grundsteinlegung einer neuen Fabrik des Chipherstellers TSMC am Dienstag in Dresden . Hier habe die EU die beihilferechtliche Genehmigung punktgenau zur großen Grundsteinlegung erteilt.

Sachsen-Anhalts Landesregierung geht ebenfalls davon aus, dass die Fördermittel bewilligt werden. Ein Regierungssprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es würden alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Es gebe keine Signale, dass Intel am "Projekt Magdeburg" etwas ändern werde. Der Standort sei ein "ganz fester Pfeiler" in der Unternehmensstrategie. In den kommenden Tagen sei ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) geplant.