Schulze betonte: "Wir haben nun keine Möglichkeiten mehr, auf Intel in irgendeiner Form einzuwirken. Wir haben gezeigt, dass wir dieses Projekt hier in Sachsen-Anhalt gern weiter unterstützen wollen." Von Intel habe er die Rückmeldung, dass man weiter an dem Projekt festhalten wolle. Laut Schulze gibt es bei Intel aber Herausforderungen, die man jetzt lösen muss.

In Magdeburg will Intel für 30 Milliarden Euro zwei Chipfabriken errichten. Bisher ist aber noch unklar, wann mit dem Bau begonnen wird. Auch von der EU-Kommission in Brüssel gibt es noch kein grünes Licht für Fördermittel – bisher fehlt der Antrag dafür. In Frankreich und Italien hat Intel bereits Investitionen auf Eis gelegt. Bei zwei teuren Fabriken in den USA und Irland holte Intel Finanzfirmen als Investoren an Bord.