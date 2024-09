Unterdessen hat die Europäische Kommission am Freitag 1,7 Milliarden Euro Staatshilfen für den Bau einer Chipfabrik des US-Konzerns Intel in Polen genehmigt. Das teilte der polnische Digitalminister Krzysztof Gawkowski (Neue Linke) mit.

Die geplante Chipfabrik in Breslau soll einmal eng mit der geplanten Chipfabrik in Magdeburg zusammenarbeiten. Das Werk in Magdeburg soll nach MDR-Informationen eine Schlüsselrolle bei der Aufholjagd für leistungsfähigere Chips bekommen. In Sachsen-Anhalt sollen demnach besonders kleine Chips hergestellt werden. Nach Angaben von Intel sollen die Chips in Magdeburg für die Endfertigung in Polen vorbereitet werden.