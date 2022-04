Klar ist, dass für die Intel-Ansiedlung große Flächen und die spätere Produktion große Mengen Wasser benötigt werden. Diese Faktoren waren laut Unternehmen auch ausschlaggebend für Magdeburg. Operations-Vorstand Keyvan Esfarjani sagte der WELT, 80 Standorte in Europa seien geprüft worden. Die Verfügbarkeit von Infrastruktur sei ausschlaggebend gewesen. Beide Fabriken benötigten "große Mengen Wasser und eine gute Anbindung an vorhandene Logistikinfrastruktur", hieß es.



Unternehmenssprecherin Monika Lischke verwies Anfang April im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT darauf, dass es ein Bodenverwertungskonzept gebe. Man stimme sich da unter anderem mit dem Bauernverband ab. Gleichzeitig betonte Lischke die Nachhaltigkeitsziele, die sich Intel bis 2030 gesetzt habe – und das, bevor der Zuschlag für Magdeburg klar war. Laut Lischke strebt Intel einen "Energieverbrauch zu hundert Prozent aus grünem Strom" sowie einen "positiven Wasserverbrauch" an. Das bedeutet, Wasser einzusparen, zu recyceln und zurückzugewinnen.