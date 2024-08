Wenn Intel erstmal die Sicherheit habe, die in Aussicht gestellten Gelder tatsächlich zu bekommen, werde das Unternehmen seine Pläne sicher auch umsetzen, sagte Habeck weiter. Anfang August hatte Intel ein umfassendes Sparprogramm angekündigt. Details zur geplanten Fabrik in Magdeburg hatte der Chef des Halbleiter-Konzerns, Pat Gelsinger, nicht genannt. Er sagte jedoch, man halte an der Strategie fest und habe die Investitionspläne an die erwartete Marktentwicklung angepasst.