Intel-Chef Pat Gelsinger hat mit der Ansiedlung der Chipfabrik rund 10.000 neue Jobs angekündigt . Bei MDR SACHSEN-ANHALT schlüsselte Intel-Deutschland-Pressesprecherin Monika Lischke diese Zahl auf. So sollen im ersten Ausbauschritt 3.000 Arbeitsplätze entstehen.

In der Folge rechnet das Unternehmen dann damit, dass in jedem Fabrikmodul etwa 1.500 Menschen arbeiten werden. Zunächst soll es zwei Fabrikmodule geben. Insgesamt sollen acht Fabrik-Teile entstehen. Dementsprechend würde sich die Zahl der Mitarbeiter erhöhen. Insgesamt könnten nach dieser Rechnung also sogar 15.000 Arbeitsplätze entstehen.