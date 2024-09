Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigt sich beim Spatenstich für die Zufahrtsstraße vom Erfolg der Milliarden-Ansiedlung überzeugt. "Wir sind täglich in Gesprächen mit Intel, aktuell gibt es keinerlei Signal, dass dieses Projekt in Frage gestellt wird", so der Ministerpräsident. Sollte Intel doch abspringen, macht er sich keine Sorgen, die Gewerbeflächen am Eulenberg belegt zu bekommen. "So ein Filetstück würden auch Unternehmen aus anderen Branchen nirgendwo anders finden."