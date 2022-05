Erste Medien berichten über eine mögliche Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg. Demzufolge prüft das Unternehmen mehrere Standorte für eine Milliarden-Investition. Neben Magdeburg sollen auch Dresden und Bayern infrage kommen. Dem Bericht zufolge will der Chip-Hersteller in Europa zwei Fabriken bauen, für jeweils rund zehn Milliarden Euro. Ausschlaggebend für eine Intel-Fabrik in Deutschland sind staatliche Subventionen.