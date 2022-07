Ein 43 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm für Europas Chipindustrie stößt im EU-Parlament auf Kritik. Deutlich wurde das am Donnerstag bei einer Anhörung des zuständigen Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. Abgeordnete verschiedener Länder und Fraktionen bemängelten unter anderem, dass die Gelder in der derzeitigen Planung der EU-Kommission weder fair noch effizient verteilt seien. Für Sachsen-Anhalt ist das von besonderer Relevanz: An dem European Chips Act genannten Paket hängen auch die Milliarden-Subventionen für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg.