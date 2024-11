Sachsen-Anhalt vertraut bei den Intel-Subventionen auf die Zusagen des Bundes. Regierungssprecher Matthias Schuppe erklärte auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Magdeburg: "Wir haben keine Zweifel am Wort des Bundeskanzlers." Es werde teilweise unterschätzt, wie die Intel-Milliarden im Haushalt verankert seien. Deshalb zweifle man nicht daran, dass die Bundesregierung Intel zu einem Zeitpunkt X mit den angekündigten Subventionen fördere, so Schuppe. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte den Angaben zufolge am Montag Kontakt zum Bundeskanzleramt.