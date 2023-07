In Sachsen-Anhalt gibt es Befürchtungen, dass die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg zulasten kleinerer und mittelständischer Firmen gehen könnte. Das schreibt die Mitteldeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe am Sonnabend (€). Hintergrund sind Fördermittel in Millionenhöhe, die das Land Sachsen-Anhalt zugesagt hat. Wie die Zeitung schreibt, gehen für die kommenden Jahre jährlich 40 Prozent aus der sogenannten GRW-Förderung für das Großprojekt drauf.