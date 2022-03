#MDRklärt Daher kommt der Begriff Giga-Fabrik

Um wegen der Probleme beim Zuliefern von Mikrochips eine Art Gegengewicht zu seinen Standorten in den USA und Asien zu ermöglichen, will Intel nun auch sogenannte Giga-Fabriken in Europa bauen. Und es sieht danach aus, dass einer der Standorte Magdeburg in Sachsen-Anhalt wird.