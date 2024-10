Bildrechte: IMAGO / Jochen Eckel

Debatte im Stadtrat Intel auf Eis: Magdeburg will mehr einbezogen werden

18. Oktober 2024, 10:13 Uhr

Intel will seine Chipfabrik in Magdeburg erst in zwei Jahren bauen. Ob das auch so kommt, weiß niemand genau. Für die Stadt Magdeburg liegt damit auch das größte Wirtschaftsprojekt ihrer Geschichte halb auf Eis – denn um die Chipfabrik sind weitere Ansiedlungen geplant. In einer aktuellen Stadtratsdebatte wurde klar: Vertrauen und Misstrauen spalten die Stadtvertreter. Oberbürgermeisterin Borris fordert, in jedem Fall mehr mitreden zu wollen.