CDU weist IWH-Kritik scharf zurück

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Äußerungen des IWH seien unglücklich. Damit werde Öl ins Feuer derer gegossen, die Großansiedlungen in Sachsen-Anhalt kritisierten. Heuer räumte ein, dass es Probleme gebe, die gelöst werden müssten, etwa wie die Wasser- oder Energieversorgung für die Intel-Fabrik geregelt werden soll. Er erwarte aber von einem Institut wie dem IWH, dass es Ratschläge gibt, wie man solche Probleme lösen könne.

Gudio Heuer, Fraktionsvorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt, wies die Art der Kritik des IWH scharf zurück. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Feststellungen allein, so Heuer, brächten einen nicht weiter. Das IWH bekommt für seine Arbeit jährlich acht Millionen Euro Fördermittel vom Land. Dazu sagte der CDU-Landesfraktionschef: "Anhand solcher Äußerungen ist schon die Sinnhaftigkeit von Fördermitteln zu hinterfragen. Man könnte da Zweifel anmelden."

Stellvertretender IWH-Präsident Holtemöller wehrt sich

Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des IWH, wehrt sich gegen die Kritik. (Symbolbild) Bildrechte: imago/photothek

Auf Twitter reagierte der stellvertretende IWH-Präsident Oliver Holtemöller am Montag auf die Kritik an seiner Kritik. Er habe sich weder gegen die Ansiedlung von Arbeitskräften in Sachsen-Anhalt ausgesprochen, noch behauptet, dass es den Fachkräftemangel nur in Sachsen-Anhalt gebe. Es gebe an vielen Standorten bereits jetzt Probleme in der Besetzung offener Stellen. In Sachsen-Anhalt käme erschwerend hinzu, dass die ostdeutsche Bevölkerung schneller schrumpfe als die westdeutsche, während die Integration von internationalen Fachkräften bislang schlechter gelänge.

Zudem sagte Holtemöller, er habe seit Jahren lösungsorientierte Handlungsempfehlungen vorgelegt. Angefangen bei der Schulabbrecherquote bis hin zur Stärkung der Internationalität.

Commerzbank sieht Ansiedlung optimistisch

Die Commerzbank in Sachsen-Anhalt sieht in der geplanten Intel-Fabrik in Magdeburg eine große Chance für die Region. Firmenkundenchef Karsten Wendt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man begrüße die Ansiedlung sehr. Je näher die Umsetzung komme, umso stärker sei die Nachfrage in allen Bereichen und Branchen. Vor allem bei den Immobilien sei der Effekt zu spüren.

Nicht die ersten Unstimmigkeiten mit dem IWH