Chip-Hersteller Intel hat für seine Ansiedlung in Magdeburg die ersten Stellen ausgeschrieben. Das Unternehmen sucht auf seiner Internetseite vor allem nach Ingenieuren, Bauleitern und Projektmanagern. Mit dem angekündigten Fabrik-Komplex am Standort Magdeburg will Intel insgesamt 10.000 neue Jobs schaffen.