Zuvor war bekannt geworden, dass der US-Konzern nach der geplanten Mega-Fabrik in Magdeburg und einem kleineren Fabrik-Projekt in Polen nun auch ein milliardenschweres Bauvorhaben in den USA auf Eis gelegt hat. Das 28 Milliarden Dollar teure Projekt im Bundesstaat Ohio werde sich verzögern, die erste Fabrik frühestens 2030 den Betrieb aufnehmen, berichteten übereinstimmend mehrere US-Medien .

Abwarten, das Geschehen bei Intel in Ruhe beobachten, dazu rät Ulrich Thomas, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU. "Das Werk in Ohio befindet sich in einem anderen Zielmarkt als das geplante Werk in Magdeburg", sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Intel sei dabei, sich in Richtung eines Auftragsfertigers umzustrukturieren. Diese Umstrukturierung werde lediglich verschoben, was im Industriebereich nicht ganz unüblich sei, sagte Thomas. "Für Intel ist Magdeburg eine strategische Investition. Würden sie dies nicht so sehen, dann hätte sich das Unternehmen längst aus dem Projekt zurückgezogen."