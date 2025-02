Investitionen am Eulenberg Nach Intel-Absage: Industriepark Magdeburg soll 200 Millionen Euro erhalten

07. Februar 2025, 14:05 Uhr

Sachsen-Anhalt will weiter kräftig in den Industriepark am Magdeburger Eulenberg investieren. 200 Millionen Euro sollen auch im kommenden Jahr in den High-Tech-Park fließen – und das, obwohl weiter unklar ist, ob Intel überhaupt kommen wird. Gleichzeitig soll es erstmal keine weiteren Projektgelder für Gutachten und ähnliches geben.