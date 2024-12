"Keine Kenntnis über Auswirkungen" Rücktritt von Intel-Chef Gelsinger verstärkt Verunsicherung in Magdeburg

03. Dezember 2024, 16:43 Uhr

Intel-Chef Pat Gelsinger ist am Montag überraschend zurückgetreten. Gelsinger, der vor drei Jahren angetreten war, um den US-Chiphersteller aus der Krise zu führen, konnte offenbar nicht das nötige Vertrauen in die Zukunft des Konzerns schaffen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen über mögliche Übernahmen von Intel. Ob der Wechsel an der Konzernspitze Auswirkungen auf die verschobene Intel-Ansiedlung in Magdeburg hat und wie diese aussehen, bleibt ungewiss.