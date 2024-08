Intel hält offenbar trotz eines umfassenden Sparprogramms an der geplanten Chip-Fabrik in Magdeburg fest. Der Chef des US-Halbleiter-Konzerns, Pat Gelsinger, sagte, man investiere weiterhin in die Kernbereiche. Durch den Ausbau der Produktionskapazitäten in den USA und der EU wolle man die Lieferketten widerstandsfähig machen.