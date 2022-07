Es bleibt dennoch offen, wie die drei Gemeinden das mit der Gewerbesteuer regeln werden. Für den Intel-Konzern ist klar, dass er seine Steuern zahlen wird. Das Unternehmen teilte auf Anfrage mit, dass Intel an seinen Standorten gemäß gesetzlicher Regelungen Steuern zahlt. Worauf sich am Ende die drei Gemeinden einigen werden, ist noch unklar.

Intel-Managerin Bella Abrahams betont, dass es wichtig sei, dass der High-Tech-Park auf der vollen Größe der drei Gemeinden gebaut wird. Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei

Für Intel-Managerin Bella Abrahams sei vor allem wichtig, dass der High-Tech-Park in seiner vollen Größe aus den Flächen der drei Gemeinden entsteht. Denn Intel brauche Zulieferer und rechne fest mit diesen in ihrem Zeitplan, so Abrahams: "Ich glaube, dass wir mit den Zulieferern schon zum Ende des Jahres beziehungsweise zu Jahresbeginn starten werden. Die Bauarbeiten selbst werden in der ersten Hälfte von 2023 losgehen. Und je weiter die Bauarbeiten voranschreiten, desto mehr werden wir sehen, dass sich auch immer mehr Zulieferer im Industriepark ansiedeln."