Die Intel-Aktie legte nach dem Bericht über eine mögliche Übernahme durch Qualcomm am Freitag im US-Handel um mehr als drei Prozent zu. Zwischenzeitlich war das Plus mit mehr als neun Prozent noch größer gewesen. In diesem Jahr hat die Intel-Aktie bereits 57 Prozent an Wert verloren. Qualcomm war zuletzt nach einem Kursanstieg um rund ein Fünftel in diesem Jahr etwa doppelt so viel wert. Nach dem Bericht im "Wall Street Journal" schloss die Qualcomm-Aktie mit einem Minus von knapp drei Prozent.