Ein Reinraum ist ein geschlossener Raum, in dem die Konzentration luftgetragener Teilchen sehr gering gehalten wird. Reinräume werden für spezielle Fertigungsverfahren – vor allem in der Halbleiterfertigung – benötigt, weil die in gewöhnlicher Umgebungsluft befindlichen Partikel die Strukturierung integrierter Schaltkreise im Bereich von Bruchteilen eines Mikrometers stören würden.



Weitere Anwendungen der Reinraumtechnik finden sich unter anderem in der Optik- und Lasertechnologie, der Luft- und Raumfahrttechnik, den Biowissenschaften sowie der medizinischen Forschung und Behandlung.