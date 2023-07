Mit dem niederländischen Technologie-Unternehmen Sioux Technologies will sich ein weiterer Hightech-Konzern in Barleben bei Magdeburg ansiedeln. Wie das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt mitteilte, folgt Sioux dem US-amerikanischen Chiphersteller Intel. Das Land gewinne damit ein international renommiertes Unternehmen, das Treiber für weitere internationale Ansiedlungen sein werde, so das Ministerium.