Chipfabriken in Magdeburg Intel-Chef Gelsinger optimistisch – Einigung steht offenbar bevor

Mit 9,9 Milliarden Euro will der Bund offenbar den Bau der Intel-Fabriken in Magdeburg fördern – mit mehr als drei Milliarden Euro mehr als bisher bekannt. Im Gespräch mit dem MDR zeigt sich Gelsinger optimistisch, zu einer Einigung mit der Politik zu kommen. Nach Medienberichten ist der Vertrag unterschriftsreif. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich am Montag mit Intel-Chef Pat Gelsinger treffen.