Nach monatelangem Hickhack ist der Vertrag für das geplante deutsche Chip-Werk von Intel offenbar unterschriftsreif. Der Bund werde die Fabrik in Magdeburg mit 9,9 statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 6,8 Milliarden Euro fördern, berichtete das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungsinsider.