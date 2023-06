Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte dennoch am Rande des Bundesrats in Berlin MDR SACHSEN-ANHALT, dass man kurz vor der Einigung stehe. Die Grundlagen für den Baustart seien gelegt.

Der Bund wird die Fabrik in Magdeburg, so berichtet das "Handelsblatt" (€) unter Berufung auf Regierungsmitglieder, mit 9,9 statt der ursprünglich in Aussicht gestellten 6,8 Milliarden Euro fördern. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte sich bislang gegen höhere Subventionen gesträubt. In einem "Handelsblatt"-Interview vom Februar sagte er: "Wir sind nicht erpressbar."