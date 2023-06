Chipfabriken in Magdeburg Berichte über Einigung: Bundeskanzler will sich mit Intel-Chef treffen

Hauptinhalt

Mit 9,9 Milliarden Euro will der Bund offenbar den Bau der Intel-Fabriken in Magdeburg fördern – mit mehr als drei Milliarden Euro mehr als bisher bekannt. Der Vertrag für den Bau der Halbleiterwerke ist nach Medienberichten unterschriftsreif. Bundeskanzler Olaf Scholz will sich am Montag mit Intel-Chef Pat Gelsinger treffen. Außerdem will der Konzern für 4,6 Milliarden Dollar eine Chipfabrik in Polen bauen.