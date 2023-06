Die Bundesregierung und der US-amerikanische Chiphersteller Intel haben am Montag in Berlin einen Vertrag über die Förderung einer Chipfabrik in Magdeburg unterzeichnet. Nach dpa-Informationen unterstützt der Bund die Ansiedlung mit 9,9 Milliarden Euro. Die Aufstockung der ursprünglich geplanten Fördersumme muss von der EU-Kommission noch genehmigt werden.