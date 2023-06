Intel in Magdeburg Vertrag über Fördermilliarden soll am Montag unterzeichnet werden

Mit fast zehn Milliarden Euro Fördergeld will die Bundesregierung die Intel-Ansiedelung in Magdeburg unterstützen. Nach Medienberichten soll am Montag der Vertrag in Berlin unterzeichnet werden. Zuvor war von deutlich weniger Fördermitteln die Rede.