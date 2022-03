Ein harter Konkurrenzkampf mit anderen Standorten, geheime Besuchstermine und Gespräche in Berliner Edel-Adressen, eine lange Checkliste vom Investor für die Politik: So liefen vor einiger Zeit die Verhandlungen zwischen dem Autohersteller Tesla und dem Land Brandenburg. Der Deal hat deutlich gemacht, wie heutzutage eine Großansiedlung an bzw. ins Land gezogen wird. Mit 5,8 Milliarden Euro ist die Fabrik in Grünheide das größte Investitionsvorhaben in Deutschland. Bislang.