Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) hat erste Pläne zum Anschluss des künftigen Intel-Fabrikgeländes an das umliegende Verkehrsnetz vorgestellt. Die Ministerin hatte am Mittwoch an einer Begehung des künftigen Fabrikgeländes an der südwestlichen Stadtgrenze Magdeburgs teilgenommen. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: