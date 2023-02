Drei Milliarden zusätzlich Intel-Ansieldung in Magdeburg: Bund sieht mehr Fördergeld skeptisch

Im Jahr 2024 könnte Baustart für die größte Firmenansiedlung der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland sein: Der Chiphersteller Intel plant, 17 Milliarden Euro zu investieren und zwei Chipfabriken in Magdeburg zu bauen. Dafür hat der Bund bisher 6,8 Milliarden Euro an Fördermitteln zugesagt. Doch das scheint Intel nicht mehr zu genügen. Der Bund sieht das eher skeptisch.