Am Mittwoch startet das internationale Chorfest in Magdeburg. Chöre aus der Region, aber auch internationale Ensembles geben bis zum 15. September Konzerte im Magdeburger Dom und anderen Kirchen und Häusern der Stadt.

Marlene Holzwarth ist freischaffende Chorleiterin und engagiert sich im Chorverband, der gemeinsam mit der Stadt und Interkultur das Chorfest organisiert. Mit einem Vier-Leute-Team ist das allerdings eine Herausforderung, sagt sie: "Natürlich lernen wir auch nach wie vor immer dazu, was es heißt, dieses Riesenschiff hier zum Laufen zu bringen, wie wir allen Chören einen Auftritt generieren."

Schließlich werden 35 Chöre aus aller Welt erwartet – die singen zum einen im Wettbewerb, der öffentlich ist, aber auch bei verschiedenen Konzerten: Mal alle Festivalchöre gemeinsam in der Johanneskirche mit künstlerischer Untermalung, mal geistliche Musik von Händel oder Telemann neben der Uraufführung eines zeitgenössischen Werks von Reiko Fütig im Dom.

Außerdem gibt es die sogenannten Freundschaftskonzerte. Sie finden erstmals in Schulen statt, erzählt die künstlerische Leiterin des Chorfestes Marlene Holzwarth: "Drei Chöre, ein internationaler Chor, ein regionaler Chor und ein Schulchor werden gemeinsam ihr Freundschaftskonzert machen." In diesem Jahr wolle man dem Jugendbereich mehr Sichtbarkeit verschaffen, berichtet sie und hebt die "tolle Chorarbeit" an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien hervor.