Sie sind nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch Landespolitiker. Sie waren auch jahrelang Innenminister im Land. Unsere User, Zuschauer und Hörer fragen sich natürlich immer wieder, warum übernimmt niemand Verantwortung, warum sagt niemand in einer Pressekonferenz: "Es tut mir leid" oder sogar: "Ich trete zurück". Warum passiert das nicht?

Ja gut, ich denke, in erster Linie muss man sein Mitgefühl aussprechen , was ja wirklich auch vorhanden ist. Und ansonsten ist das eine Frage des Verständnisses eines Amtes. Ein Führungsamt aus eigener Erfahrung ist oft mit Privilegien verbunden, aber eben immer mit Verantwortung. Verantwortung, das habe ich immer gesagt, lässt sich nicht delegieren.

Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, nicht nur im Zusammenhang mit diesem Anschlag, dass diese sich wünschen würden, dass Entscheidungsträger, die in entscheidenden Funktionen sind, wieder stärker Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Und das ist auch, glaube ich, die Erwartungshaltung, die nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in der Bundesrepublik ist, dass derjenige, der führt, auch Verantwortung übernimmt für sein Handeln.