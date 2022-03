Magdeburg hat den Zuschlag für eine milliardenschwere Giga-Fabrik des US-Konzerns Intel bekommen. Das hat Intel-Chef Pat Gelsinger am Dienstagnachmittag in einer Videobotschaft bekannt gegeben. Damit hat der Halbleiter-Hersteller der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt den Vorzug vor 70 anderen Standorten in Deutschland – unter anderem in Dresden – und Europa gegeben.