Der gigantische Fabrik-Komplex soll im Südwesten von Magdeburg, an der Grenze zum Landkreis Börde, entstehen. Nach Angaben von Branchenkennern handelt es sich um eine der größten Chip-Fabriken in Europa und die größte Firmenansiedlung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten. Der Autohersteller Tesla beispielsweise investierte in seine Giga-Fabrik in Brandenburg rund 5,8 Milliarden Euro.