Trotz angespannter Haushaltslage plant die Landeshauptstadt Magdeburg in diesem Jahr Investitionen von mehr als 133 Millionen Euro. Wie Oberbürgermeisterin Simone Borris mitteilte, fließt das Geld unter anderem in die Fertigstellung der Hyparschale und des Strombrückenzugs , sowie in Planungen für die Neubauten zahlreicher weiterer beschädigter Brücken

Auch der Neubau und die Sanierung von Schulen und Kitas würden in Angriff genommen. So soll in diesem Jahr unter anderem der Bau der neuen Integrierten Gesamtschule (IGS) am Universitätsplatz mit Dreifeld-Sporthalle, Mensa und Sportfreiflächen beginnen. Zudem sollen Grundschule und Hort in Ottersleben und die "Regenbogenschule" erweitert werden.