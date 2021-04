Peter Lackner ist in Magdeburg Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft "Wobau". Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Doch wie kommt es, dass sich nun plötzlich in Magdeburg wieder die Kräne drehen und das städtische Bauamt so gut ausgelastet ist mit Bauanträgen wie schon lange nicht mehr. Dazu muss man den Immobilienmarkt deutschlandweit in den Blick nehmen. Einer, der das aus beruflichen Gründen tut, ist Peter Lackner, Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft "Wobau". Dass Investoren inzwischen verstärkt nach Sachsen-Anhalt blicken, wundert ihn nicht: "Es gibt in Städten wie Berlin, Frankfurt, München oder Hamburg nicht mehr so viel zu kaufen und deshalb gehen die Investoren den nächsten Schritt und schauen in das erweiterte Umland. Und da kommen jetzt plötzlich Städte wie Halle oder Magdeburg in den Blick, zumal hier die Immobilienpreise noch keine schwindelerregenden Größen angenommen haben."